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"Футбола сегодня было мало". Круговой - о ничьей с "Оренбургом"
Сегодня, 17:40
Игрок
ЦСКА
Данил Круговой прокомментировал результат матча с "Оренбургом" в 13-м туре чемпионата России (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Футбола сегодня было мало. Ничья", - написал Круговой в своем телеграм-канале.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между
ЦСКА
и "Оренбургом" завершился со счетом 0:0. По итогам игры футболистам обеих команд было показано 12 желтых карточек.
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Данил Круговой
ЦСКА
Оренбург
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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