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"Урал" выиграл у "Сочи" и поднялся на 3-е место в Первой лиге

"Сочи" проиграл дома "Уралу" в матче 16-го тура чемпионата России (0:2).
Фото: ФК "Урал"
Форвард Бертран Фурье оформил дубль, забив на 35-й и 50-й минутах, и принес гостям победу.

Таким образом екатеринбуржцы набрали 31 очко и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. От сочинской команды их теперь отделяет всего один балл.

Первая лига

16 тур

Голы: Фуррье, 35, 50.

"Сочи": Митров, Марсело, Солдатенков, Стоич, Макарчук, Заика, Мециев (Кожемякин, 64), Осипов (Кузьмин, 83), Магаль (Барт, 83), Игнатов (Пасевич, 73), Фёдоров (Мелёшин, 64).

"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков, Харин, Сунгатулин (Кайнов, 75), Лео Кордейро, Морозов (Бондарев, 65), Ишков, Фуррье (Секулич, 65).

Предупреждения: Осипов, 22, Игнатов, 25, Фуррье, 50, Итало, 61.

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