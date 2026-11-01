Форвард Бертран Фурье оформил дубль, забив на 35-й и 50-й минутах, и принес гостям победу.
Таким образом екатеринбуржцы набрали 31 очко и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. От сочинской команды их теперь отделяет всего один балл.
Первая лига
16 тур
Голы: Фуррье, 35, 50.
"Сочи": Митров, Марсело, Солдатенков, Стоич, Макарчук, Заика, Мециев (Кожемякин, 64), Осипов (Кузьмин, 83), Магаль (Барт, 83), Игнатов (Пасевич, 73), Фёдоров (Мелёшин, 64).
"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков, Харин, Сунгатулин (Кайнов, 75), Лео Кордейро, Морозов (Бондарев, 65), Ишков, Фуррье (Секулич, 65).
Предупреждения: Осипов, 22, Игнатов, 25, Фуррье, 50, Итало, 61.
"Урал" выиграл у "Сочи" и поднялся на 3-е место в Первой лиге
"Сочи" проиграл дома "Уралу" в матче 16-го тура чемпионата России (0:2).
Фото: ФК "Урал"