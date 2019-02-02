Бернли (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Бернли18:0002.02.19Саутгемптон
Брайтон 09.02.19Бернли
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли
Уотфорд0 - 019.01.19Бернли

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Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"

Нападающий Питер Крауч стал игроком "Бернли". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

38-летний англичанин будет выступать за новый клуб под 15-м номером.

В нынешнем сезоне Крауч выступал за "Сток Сити", где забил два гола в 23 матчах чемпионшипа.

Теги: Крауч Бернли АПЛ Трансферы
Вчера, 23:50
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