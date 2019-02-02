Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"

Crouch Is A Clarethttps://t.co/8jYkODWcwt — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2019

Нападающий Питер Крауч стал игроком "Бернли". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.38-летний англичанин будет выступать за новый клуб под 15-м номером.В нынешнем сезоне Крауч выступал за "Сток Сити", где забил два гола в 23 матчах чемпионшипа.