Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"

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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бернли (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Бернли
|18:0002.02.19
|Саутгемптон
|Брайтон
|09.02.19
|Бернли
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
|Уотфорд
|0 - 019.01.19
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38-летний англичанин будет выступать за новый клуб под 15-м номером.
В нынешнем сезоне Крауч выступал за "Сток Сити", где забил два гола в 23 матчах чемпионшипа.
38-летний англичанин будет выступать за новый клуб под 15-м номером.
В нынешнем сезоне Крауч выступал за "Сток Сити", где забил два гола в 23 матчах чемпионшипа.
Crouch Is A Clarethttps://t.co/8jYkODWcwt— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2019
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