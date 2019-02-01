Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2017/18
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|...
|15
|Брайтон
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич
|38
|31
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
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"Бернли" объявил о трансфере Крауча с помощью игрушечного робота (видео)
Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч продолжит карьеру в "Бернли".
Со своим новым клубом 38-летний форвард заключил контракт до конца текущего сезона.
"Бернли" объявил о трансфере Крауча видеороликом с игрушечным роботом. Напомним, англичанин известен тем, что праздновал свои голы танцем робота.
Крауч забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу за "Сток" в 23 матчах чемпионшипа в сезоне.
Со своим новым клубом 38-летний форвард заключил контракт до конца текущего сезона.
"Бернли" объявил о трансфере Крауча видеороликом с игрушечным роботом. Напомним, англичанин известен тем, что праздновал свои голы танцем робота.
Announcing... ?@petercrouch pic.twitter.com/AsqauruKHp— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2019
Крауч забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу за "Сток" в 23 матчах чемпионшипа в сезоне.
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