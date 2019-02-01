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# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 100
...
15 Брайтон  38 40
16 Хаддерсфилд 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич 38 31
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...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
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19 Фулхэм 24 17
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"Бернли" объявил о трансфере Крауча с помощью игрушечного робота (видео)

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч продолжит карьеру в "Бернли".

Со своим новым клубом 38-летний форвард заключил контракт до конца текущего сезона.

"Бернли" объявил о трансфере Крауча видеороликом с игрушечным роботом. Напомним, англичанин известен тем, что праздновал свои голы танцем робота.



Крауч забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу за "Сток" в 23 матчах чемпионшипа в сезоне.
Теги: АПЛ Сток Сити Крауч Бернли
Сегодня, 13:18
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