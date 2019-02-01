"Бернли" объявил о трансфере Крауча с помощью игрушечного робота (видео)

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч продолжит карьеру в "Бернли".Со своим новым клубом 38-летний форвард заключил контракт до конца текущего сезона."Бернли" объявил о трансфере Крауча видеороликом с игрушечным роботом. Напомним, англичанин известен тем, что праздновал свои голы танцем робота.Крауч забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу за "Сток" в 23 матчах чемпионшипа в сезоне.