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Самедов назвал фаворита московского дерби "Локомотив" - "Спартак"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает "Спартак" фаворитом предстоящего дерби с "Локомотивом", однако предостерёг красно-белых от недооценки соперника.
Фото: ФК "Спартак"
Самедов уверен, что железнодорожники будут стремиться исправить своё положение в чемпионате России.

- На бумаге в прошлом туре "Спартак" тоже был фаворитом, но ЦСКА сыграл здорово. В этой встрече тоже все понятно, и по таблице "красно-белые" - фавориты.

Но "Локомотив", знаете, как раненый зверь: они должны сейчас выбираться из этой ситуации, - цитирует Самедова "РБ Спорт".

Перед дерби команды разделяют 12 очков. У "Спартака" 23 балла и пятое место, тогда как "Локомотив" с 11 очками идёт 13-м.

Матч 13-го тура РПЛ состоится 1 ноября на поле железнодорожников. Начало - в 19:45 по московскому времени.

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