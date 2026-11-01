Самедов назвал фаворита московского дерби "Локомотив" - "Спартак"

- На бумаге в прошлом туре "Спартак" тоже был фаворитом, но ЦСКА сыграл здорово. В этой встрече тоже все понятно, и по таблице "красно-белые" - фавориты.
Но "Локомотив", знаете, как раненый зверь: они должны сейчас выбираться из этой ситуации, - цитирует Самедова "РБ Спорт".
Перед дерби команды разделяют 12 очков. У "Спартака" 23 балла и пятое место, тогда как "Локомотив" с 11 очками идёт 13-м.
Матч 13-го тура РПЛ состоится 1 ноября на поле железнодорожников. Начало - в 19:45 по московскому времени.