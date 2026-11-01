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"Милан" обыграл "Интер" в дерби с четырьмя голами

"Милан" одержал победу над "Интером" в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Миланское дерби на стадионе "Сан-Сиро" завершилось со счётом 3:1.

"Россонери" обеспечили себе преимущество в два мяча уже к десятой минуте. Сначала отличился Кристиан Пулишич, открывший счёт на четвёртой минуте, а вскоре успех партнёра повторил Адриен Рабьо.

На 22-й минуте Алессандро Бастони сократил отставание "Интера". Однако ещё до перерыва Диегу Морейра восстановил преимущество хозяев в два гола, установив окончательный результат встречи.

После этой победы "Милан" набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 25 баллами занимает вторую строчку.

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