Миланское дерби на стадионе "Сан-Сиро" завершилось со счётом 3:1.
"Россонери" обеспечили себе преимущество в два мяча уже к десятой минуте. Сначала отличился Кристиан Пулишич, открывший счёт на четвёртой минуте, а вскоре успех партнёра повторил Адриен Рабьо.
На 22-й минуте Алессандро Бастони сократил отставание "Интера". Однако ещё до перерыва Диегу Морейра восстановил преимущество хозяев в два гола, установив окончательный результат встречи.
После этой победы "Милан" набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 25 баллами занимает вторую строчку.
"Милан" обыграл "Интер" в дерби с четырьмя голами
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Фото: Football Italia