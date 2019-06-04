Юрген Клопп попросил руководство "Ливерпуля" о трансфере де Лигта

"Ливерпуль" по просьбе главного тренера Юргена Клоппа включился в борьбу за защитника "Аякса" Матейса де Лигта.Немецкий специалист хочет, чтобы 19-летний де Лигт играл в центре обороны "Ливерпуля" в паре с соотечественником Вирджилом ван Дейком.В минувшем сезоне де Лигт отыграл за "Аякс" 48 матчей. На его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача.