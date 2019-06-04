Юрген Клопп попросил руководство "Ливерпуля" о трансфере де Лигта

"Ливерпуль" по просьбе главного тренера Юргена Клоппа включился в борьбу за защитника "Аякса" Матейса де Лигта.

Немецкий специалист хочет, чтобы 19-летний де Лигт играл в центре обороны "Ливерпуля" в паре с соотечественником Вирджилом ван Дейком.

В минувшем сезоне де Лигт отыграл за "Аякс" 48 матчей. На его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача.

"Матч ТВ"
Теги: Клопп Ливерпуль Де Лигт Аякс АПЛ
Сегодня, 20:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама