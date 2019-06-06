"ПСЖ" летом надеется подписать контракт с Давидом Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в летнее трансферное окно может перебраться в "ПСЖ".

Как сообщает Times, французский клуб ищет первого вратаря после ухода Джанлуиджи Буффона. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер "Реала" Кейлор Навас также входит в список интересов "ПСЖ".
Теги: Де Хеа ПСЖ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:10
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