"ПСЖ" летом надеется подписать контракт с Давидом Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в летнее трансферное окно может перебраться в "ПСЖ".Как сообщает Times, французский клуб ищет первого вратаря после ухода Джанлуиджи Буффона. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер "Реала" Кейлор Навас также входит в список интересов "ПСЖ".