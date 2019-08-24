В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда обыграл "Норвич".
Чемпионат Англии
3 тур
Голы: Абрахам, 3, Кантвелл, 6, Маунт, 17, Пукки, 30, Абрахам, 68
Норвич Сити: Крул, Хэнли, Ааронс, Льюис, Годфри, Штайперман (Маклин, 81), Ляйтнер (Вранчич, 81), Буэндия, Трибулл (Србени, 81), Кантвелл, Пукки
Челси: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Маунт (Алонсо, 90+1), Жоржиньо, Ковачич, Пулишич (Виллиан, 84), Родригес, Абрахам (Жиру, 75)
Предупреждения: Жоржиньо, 33, Штайперман, 43
"Челси" со счетом 3:2 обыграл "Норвич"
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