Аршавин объяснил, почему "Спартак" разгромил "Локомотив" в дерби

"Команда ослаблена, сейчас залатали дырки Бабкиным и Титковым. "Спартак" и "Локомотив" по названию для нас где-то сопоставимые команды, но по футболу, по насыщению, по трансферам, по всему, куда движутся, — эти команды имеют совершенно разные вектора. И здесь это отразилось в одной игре", — заявил Аршавин.
Встреча 13-го тура РПЛ состоялась 1 ноября и завершилась победой "Спартака" со счетом 4:0. Голами отметились Руденко, Парада, Угальде и Барко.
После поражения "Локомотив" с 11 очками занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей. "Спартак" набрал 26 очков и занимает четвертую строчку, отставая от лидирующего "Динамо" на два балла.
Источник: "Матч ТВ"