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Аршавин объяснил, почему "Спартак" разгромил "Локомотив" в дерби

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что московские "Спартак" и "Локомотив" движутся в разных направлениях, что отразилось на результате очной встречи в РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По мнению Аршавина, красно-зеленые заметно уступают принципиальному сопернику по качеству состава, трансферной политике и общему развитию клуба.

"Команда ослаблена, сейчас залатали дырки Бабкиным и Титковым. "Спартак" и "Локомотив" по названию для нас где-то сопоставимые команды, но по футболу, по насыщению, по трансферам, по всему, куда движутся, — эти команды имеют совершенно разные вектора. И здесь это отразилось в одной игре", — заявил Аршавин.

Встреча 13-го тура РПЛ состоялась 1 ноября и завершилась победой "Спартака" со счетом 4:0. Голами отметились Руденко, Парада, Угальде и Барко.

После поражения "Локомотив" с 11 очками занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей. "Спартак" набрал 26 очков и занимает четвертую строчку, отставая от лидирующего "Динамо" на два балла.

Источник: "Матч ТВ"

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