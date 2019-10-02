"Арсенал" и "Манчестер Сити" интересуются Эдегором, "Реал" хочет € 80 млн

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий за "Реал Сосьедад" на правах аренды, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.Как сообщает Mirror со ссылкой на Eldesmarque, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский "Арсенал", рассматривающий его в качестве замены Месуту Озилу. Также за норвежским хавбеком следит "Манчестер Сити", который видит в нём потенциального преемника для Давида Сильвы, проводящего свой последний сезон за клуб.Проблемой для "канониров" и "горожан" может стать настрой "Реала", который хочет выручить максимальную сумму в случае ухода Эдегора и готов установить ценник в почти € 80 млн.