Губерниев назвал главное условие для увеличения числа участников РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инициативе увеличить количество участников РПЛ с 16 до 18 команд.

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Есть ли такие команды из ФНЛ? Думаю, что да. Но надо просчитывать экономическую модель. Затраты того или иного города в Первой лиге одни, а в РПЛ - другие. Мне лично, как авторитетному футбольному обозревателю, 16 команд хватает, - цитирует Губерниева "СЭ"

По его мнению, перед принятием такого решения необходимо оценить финансовые возможности потенциальных новичков.- Надеюсь, руководители просчитали бизнес-модель. Расширяться-то можно хоть до 66 команд. Важно, чтобы пришедшие клубы не были балластом и не боролись только за зону выживания.Вопрос расширения РПЛ обсуждался на общем собрании лиги, состоявшемся на этой неделе. Сейчас в высшем дивизионе российского чемпионата выступают 16 клубов.