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Смородская - о результатах "Локомотива": когда продаешь бездумно игроков, получаешь то, что есть

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская возложила ответственность за неудачные результаты московской команды на руководство клуба, выступив в защиту Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
Она считает, что главный тренер не должен отвечать за последствия решений руководства.

- Когда продаешь бездумно несколько игроков, получаешь то, что есть. Вины тренера здесь, конечно, нет, - передаёт слова Смородской "Матч ТВ".

После 14 туров РПЛ "Локомотив" занимает 15-е место с 11 очками.

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