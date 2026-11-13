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Локомотив
Факел
Смородская - о результатах "Локомотива": когда продаешь бездумно игроков, получаешь то, что есть
Сегодня, 05:27
Бывший президент "
Локомотива
" Ольга Смородская возложила ответственность за неудачные результаты московской команды на руководство клуба, выступив в защиту Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
Она считает, что главный тренер не должен отвечать за последствия решений руководства.
- Когда продаешь бездумно несколько игроков, получаешь то, что есть. Вины тренера здесь, конечно, нет, - передаёт слова Смородской
"Матч ТВ"
.
После 14 туров РПЛ "
Локомотив
" занимает 15-е место с 11 очками.
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Ольга Смородская
Михаил Галактионов
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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