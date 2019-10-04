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Агент Сона не исключил, что его клиент перейдет в "Наполи"

Тис Блимейстер, агент нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, не исключил, что его подопечный однажды окажется в "Наполи".

"Мои игроки никогда не переходили в "Наполи", но мне бы этого хотелось, потому что мой кумир — Марадона.

Сон в "Наполи"? Почему бы и нет? В футболе никогда нельзя знать заранее. Ему нравится Италия, здешняя еда и итальянцы. Будет нелегко купить его у "Тоттенхэма", потому что он стоит много денег, но все может быть", — сказал агент в интервью Radio Marte.

Sport24.ru


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Теги: Сон Наполи Тоттенхэм Серия А АПЛ
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