Агент Сона не исключил, что его клиент перейдет в "Наполи"

Тис Блимейстер, агент нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, не исключил, что его подопечный однажды окажется в "Наполи"."Мои игроки никогда не переходили в "Наполи", но мне бы этого хотелось, потому что мой кумир — Марадона.Сон в "Наполи"? Почему бы и нет? В футболе никогда нельзя знать заранее. Ему нравится Италия, здешняя еда и итальянцы. Будет нелегко купить его у "Тоттенхэма", потому что он стоит много денег, но все может быть", — сказал агент в интервью Radio Marte.