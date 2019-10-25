Сульшер: надеюсь, "МЮ" остановит "Норвич"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от выездного матча 10-го тура английской Премьер-Лиги с "Норвич Сити", который состоится 27 октября."Надеюсь, мы остановим их, поскольку на "Кэрроу Роуд" всегда трудно играть. Когда они проводили первый матч в Премьер-лиге против "Ливерпуля", я увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми, играли в свой футбол и продолжали идти вперёд. Это принесло им отличные результаты — они обыграли "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". "Норвич" — команда с чёткой философией", - цитирует Сульшера Sky Sports.