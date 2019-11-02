Сульшер: Марсьяль все больше похож на игрока, который хочет забивать голы, а не показывать трюки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о прогрессе нападающего Антони Марсьяля."Я не думаю, что у него было много игр в качестве "девятки" с ранних лет. Нужно быть одержимым забитыми голами, играя в качестве "девятки", и он все больше и больше похож на игрока, который хочет забивать, а не просто показывать свои трюки. Для меня он сильно повзрослел касательно своего поведения на тренировках. Я верю, что в ближайшие несколько лет мы увидим его лучшую версию", - цитирует Сульшера Goal.