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Мактоминей подвернул лодыжку и может пропустить до 8 недель

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника команды Скотта Мактоминея. Хавбек получил повреждение на последних минутах матча 12-го тура АПЛ против "Брайтона" (3:1) и смог покинуть поле лишь с помощью медперсонала.

"Он подвернул лодыжку. Болезненное повреждение. Я и сам получал такое в бытность футболистом — выбывал из строя на 8 недель. Но опять же, бывает, что ты вновь в строю и через 2 недели, поэтому тут я не знаю.

Завтра (11 ноября) он пройдет обследование. Но выглядело повреждение болезненным, а Мактоминей не тот, кто будет кататься по полю", — цитирует Сульшера The Mirror.

Sport24


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Теги: АПЛ Мактоминей Манчестер Юнайтед Сульшер
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