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Португальские болельщики посвятили Роналду баннер во время матча (фото)

Болельщики сборной Португалии устроили акцию в честь Криштиану Роналду во время домашнего матча против Дании в пятом туре Лиги наций.
Фото: Getty Images
На трибунах стадиона в Браге появился баннер с надписью "Спасибо, капи7ан", в которой цифра семь отсылает к игровому номеру нападающего.

На седьмой минуте зрители начали аплодировать и скандировать имя Роналду.

Футболисты португальской сборной также приняли участие в чествовании бывшего капитана, выйдя перед началом встречи в футболках с седьмым номером.

Напомним, 5 ноября 2026 года 41-летний Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде. За 23 года он провёл 234 матча и забил 146 голов.

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