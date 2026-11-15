Португальские болельщики посвятили Роналду баннер во время матча (фото)

Болельщики сборной Португалии устроили акцию в честь Криштиану Роналду во время домашнего матча против Дании в пятом туре Лиги наций.

Фото: Getty Images

На трибунах стадиона в Браге появился баннер с надписью "Спасибо, капи7ан", в которой цифра семь отсылает к игровому номеру нападающего.



На седьмой минуте зрители начали аплодировать и скандировать имя Роналду.



Футболисты португальской сборной также приняли участие в чествовании бывшего капитана, выйдя перед началом встречи в футболках с седьмым номером.



Напомним, 5 ноября 2026 года 41-летний Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде. За 23 года он провёл 234 матча и забил 146 голов.