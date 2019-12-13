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Смертин: в "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки

Бывший полузащитник "Челси" и сборной России Алексей Смертин рассказал, чему научился у знаменитого капитана лондонцев Джона Терри.

"Джон Терри, хоть и был моложе, был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до начала матча, за час-полтора, уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку, например Дрогба, Джереми, Макелеле. А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь, просто дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьёзный человек, капитан "Челси" и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.

Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнёшь головой вперёд бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению.

Когда он переодевался, то становился уже совершенно другим, когда мы выходили на поле на разминку. И это отсутствие серой зоны и его поведение в течение 90 минут игры, где он отвечал не только за свои действия, но и за партнёров, где самоотдача зашкаливала. У меня огромное к нему уважение, но история вот такая. Дело-то тут не в козявках, а в том, как он преображается, переключается. Я всегда думал о том, где эта кнопка переключения. В итоге я для себя её нашел и понял, что максимальная концентрация нужна не всегда, а только в самое нужное для неё время", — сказал Смертин в интервью YouTube-каналу "Маза Вишневского".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Терри Челси Смертин АПЛ
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