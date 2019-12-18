Сегодня - перенесённое класико. А «Ливерпулю» ничего не перенесли - он теперь играет каждый день

Эль Классико должен был состояться 26 октября, но отложился почти на два месяца из-за протестов в Каталонии.
«Барселона» и «Реал» - уже сегодня
В кои-то веки перед очной игрой две главные команды Испании идут в Примере вровень и на своём уровне. У обеих команд по 35 очков за 16 туров, они ещё не играли между собой в этом сезоне, но первое место занимает всё-таки «Барселона» - у неё не существенно, но лучше разница забитых и пропущенных.
Из-за травм игру пропустят защитник Марсело, а также полузащитники Эден Азар и Хамес Родригес, но главное для «сливочных», что в заявке «Реала» оказался Карим Бензема – нападающий тащит в этом сезоне не только в Лиге чемпионов: у француза в активе уже 12 голов в 15-ти матчах Ла Лиги. Столько же, сколько и у Лионеля Месси, правда, аргентинской иконе и потребовалось на четыре игры меньше.
Против этой «Барселоны» просто не будет наверняка, ведь блауграна проводит главное противостояние страны дома. В последнее время у Вальверде получаются очень разные по качеству матчи при своих фанатах и на выезде, но именно в родных стенах у каталонцев полный порядок.
Классико должно было состояться ещё во второй половине октября, 26 числа, но игру перенесли из-за протестов. Они начались с середины позапрошлого месяца и перешли в настоящие беспорядки - блокировались рейсы, движение транспорта было ограничено, а главные улицы каталонский столицы оказались перекрыты. Главная медиа-история тех дней – печальный, возвращающийся пешком из аэропорта Иван Ракитич.
Тема недовольства населения оставалась той же, что и два года назад – независимость региона. Но на этот раз был и мощный катализатор. Прежним руководителям Каталонии, которые организовали референдум-2017, испанский Верховый суд дал от 9 до 13 лет тюрьмы.
«Барселона» и отдельные игроки (куда же без Пике, например) поддержали протестующих, но из-за них у клуба возникли проблемы с домашними матчами. Все понимали, что при такой обстановке проводить Эль Классико в Барселоне нельзя – всё могло закончиться беспорядками и многократным осложнением ситуации.
В итоге матч перенесли на два месяца, но кое-кто из руководства Испании продолжает настаивать, что проводить статусную игру нельзя:
- Сепаратисты однозначно планируют использовать класико, чтобы отправить свое сецессионистское послание миллионам футбольных болельщиков. Они опасны и будут стремиться транслировать свою пропаганду с помощью этого матча.
Я смиренно прошу «Реал» не выходить на класико, даже если это будет стоить им трех очков, - заявил испанский политик Хуан Карлос Гираута.
По этому поводу готовятся дополнительные меры обеспечения безопасности на стадионе и в городе, а болельщики призывают Испанию и Каталонию к диалогу весьма своеобразными (для наших краёв) жестами. Накануне Эль Класико на одном из главных проспектов Барселоны Пасео-де-Грасия появилось граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.
Остаётся надеяться, что целоваться на поле соперники не будут, но и футбол останется в рамках футбола – и один из главных матчей этого года не станет поводом для дальнейших скандалов и столкновений.
Календарь «Ливерпуля» - это безумие
Пока в Испании готовятся к главной игре лиги, действующий победитель ЛЧ «Ливерпуль» собирается сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея» в Катаре. Всё бы ничего, но только вчера вечером у «Ливерпуля» была игра с «Астон Виллой» в рамках Кубка лиги – и проходила она на другом континенте.
Этот скандал громыхнул, когда стало понятно, что календарь красных выглядит невозможным образом. Так сложилось, что главный претендент на чемпионство Англии в этом году получил на середину декабря сразу два матча, провести которые один состав не мог ни при каких обстоятельствах. Клопп протестовал, грозился не играть встречу на Кубок лиги, но всё же уступил, когда стало понятно, что переносить встречу некуда. И выставил молодёжный состав против «дачников».
- Если вы спросите меня, должен ли клубный Чемпионат Мира играться посреди нашего сезона, я скажу нет. Летом, да, было бы славно сыграть. Однако тогда нельзя проводить все остальные турниры, запланированные на лето. Нельзя просто добавлять турниры. Это так не работает. ФИФА не понравятся мои слова — прошу прощения, но это мое мнение, и иногда мое мнение должно быть правильным, потому что я думаю о футболе каждый день, - прокомментировал ситуацию наставник красных.
«Ливерпуль» проиграл 0:5, но никакого смысла переживать болельщикам скаузеров нет. В составе не оказалось ни одного игрока хотя бы примерно близкого к основе, а половина игроков дебютировала за основной состав. Кубок Лиги? У «Ливерпуля» впереди гораздо более важные турниры.
Но в любом случае не рассказывайте эту историю наставнику «Локомотива» Юрию Семину. Бывалый специалист очень нервно реагирует, когда его команде приходится проводить две игры в неделю. Особенно, если оба матча проходят на внутренней арене.
Фото: Getty Images, rg.ru, skysports
Сегодня - перенесённое класико. А «Ливерпулю» ничего не перенесли - он теперь играет каждый день
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