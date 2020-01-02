Сульшер: окружение Погба советует ему сделать операцию. Вероятно, он согласится

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника Поля Погба. По словам норвежца, хавбеку советуют сделать операцию."Может быть он пропустит 3-4 недели, я не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, вероятно, сделает это", — цитирует Сульшера Daily Mail.Ранее Уле Гуннар Сульшер сообщил, что Поль Погба повредил лодыжку. Между тем агент футболиста Мино Райола раскритиковал "Манчестер Юнайтед", заявив, что манкунианцы погубили бы даже Марадону и Пеле.Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за € 105 млн в 2016 году. В сезоне-2019/20 провел лишь 8 матчей за "МЮ" во всех турнирах, отметившись при этом 2 голевыми передачами.