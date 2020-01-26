"У него впереди долгая карьера. Это футболист с высоким потенциалом. Нужно, чтобы он спустился с небес на землю и много тренировался. Постепенно он заработает себе статус. Но это произойдет со временем. Он обладает сильным духом и является угрозой для соперника, - цитирует Артету Sky Sports.
В нынешнем сезоне 18-летний футболист забил за лондонцев 10 голов. Ранее сообщалось, что им интересуется ряд топ-клубов Европы, включая мадридский "Реал".
"Арсенал" в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии 24 матча и набрал 30 очков. Команда занимает 10-е место.
Артета заявил, что 18-летний Мартинелли обладает сильным духом
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал нападающего Габриэля Мартинелли футболиста с большим потенциалом.
Фото: talksport
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