Как сообщает L’Equipe, больше всех получает главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне с годовой зарплатой 43,6 миллионов евро. На втором месте находится наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, оклад которого составляет 23 миллиона евро за сезон. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп зарабатывает в год 17,52 миллиона евро, как и Жозе Моуринью, который возглавляет "Тоттенхэм".
В топ-5 также входит главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан. Французский специалист зарабатывает в год 16,8 млн евро.
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры в мире.
Фото: ФК "Атлетико"
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