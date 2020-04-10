"Рома" может отказаться от выкупа Смоллинга

Как сообщает The Sun, у "Ромы" могут возникнуть трудности с выкупом защитника Криса Смоллинга, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".



Отмечается, что из-за пандемии коронавируса финансовое состояние римского клуба ухудшилось, что создаст трудности с приобретением игроков.



Напомним, арендное соглашение Смоллинга с "Ромой" рассчитано до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Арсенале" или "Тоттенхэме".