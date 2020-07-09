"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут", "Эвертон" и "Саутгемптон" сыграли вничью

Без победителей завершились два матча 34-го тура Английской Премьер-Лиги, прошедшие в Борнмуте и Ливерпуле.