"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут", "Эвертон" и "Саутгемптон" сыграли вничью

Чемпионат Англии
34 тур
"Борнмут" - "Тоттенхэм" - 0:0
34 тур
"Борнмут" - "Тоттенхэм" - 0:0
Борнмут: Ремсдейл, Рико, Келли, Аке, Смит (Стейси, 63), Станислас, Лерма, Гослинг, Брукс (Уилсон, 66), Уилсон, Кинг
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Орье (Фернандеш, 90+2), Дэвис, Вертонген, Ламела, Ло Чельсо (Ндомбеле, 46), Уинкс, Сиссоко (Лукас, 75), Бергвейн (Хон-Мин, 46), Кейн
Предупреждения: Сиссоко, 31, Лерма, 31, Ндомбеле, 87, Гослинг, 87
Во втором тайме команды переиграли 13 минут. В результате нулевой ничьи "Тоттенхэм" расположился на 9-м месте, отставая от идущего в еврокубковой зоне "Шеффилд Юнайтед" на 2 очка.
Чемпионат Англии
34 тур
"Эвертон" - "Саутгемптон" - 1:1
Голы: Ришарлисон, 43 - Ингс, 31
34 тур
"Эвертон" - "Саутгемптон" - 1:1
Голы: Ришарлисон, 43 - Ингс, 31
Эвертон: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман, Гомеш (Сигурдссон, 42), Дэвис, Айуоби (Сидибе, 46), Ришарлисон, Гордон (Бернард, 75), Калверт-Льюин (Кен, 68)
Саутгемптон: Маккарти, Стивенс, Уолкер-Питерс, Бертранд, Беднарек, Редмонд, Ромеу (Хёйбьерг, 70), Уорд-Праус, Армстронг (Смолбон, 88), Ингс, Адамс (Лонг, 70)
Предупреждения: Армстронг, 14, Стивенс, 34, Ришарлисон, 45+1, Калверт-Льюин, 45+1, Беднарек, 61, Динь, 90+1