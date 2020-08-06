Зарплата бразильца составит 6 млн евро в год. Также предусматриваются различные бонусы.
Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи". Он покинет клуб после окончания контракта.
В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры
Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года
Нападающий "Челси" Виллиан подпишет соглашение с лондонским "Арсеналом" сроком на три года.
Фото: Getty Images
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