Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года

Нападающий "Челси" Виллиан подпишет соглашение с лондонским "Арсеналом" сроком на три года.
Фото: Getty Images
Зарплата бразильца составит 6 млн евро в год. Также предусматриваются различные бонусы.

Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи". Он покинет клуб после окончания контракта.

В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры

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Теги: Виллиан Челси Арсенал АПЛ
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