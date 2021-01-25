Билялетдинов отметил, что Лэмпард был не готов к работе в должности главного тренера "Челси".
"Наверное, он был просто не готов к работе в "Челси", о чем свидетельствует результат. Как сложится дальше - будет видно. Команды уровня "Челси" всегда претендуют на определенные вещи. С ходу туда попасть и выдать результат удается единицам. У Лэмпарда это не вышло, но, возможно, следующий наставник будет более успешен в этом плане. А Лэмпарду можно пожелать удачи в тренерской карьере", - заявил Билялетдинов.
Напомним, накануне "Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера. По данным СМИ, англичанина во главе команды могут сменить Томас Тухель, ранее работавший с "Пари Сен-Жермен", и Массимилиано Аллегри (экс-тренер "Ювентуса").
Отметим, что "Челси" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 29 очков.
Источник: Советский спорт
Динияр Билялетдинов: наверное, Лэмпард был просто не готов к работе в "Челси"
Экс-полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".
Фото: Reuters
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