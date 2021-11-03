"Делал рапорты для "Эвертона" по Головину еще в 2017 и 2018 годах. На тот момент это был интересный молодой игрок с перспективой. 3-4 года назад "Эвертон" был другой командой. По сравнению с тем временем, сейчас коллектив гораздо сильнее и мощнее. А сам Головин сейчас не предрасположен к игре в английском чемпионате. Он не сможет там быть футболистом основного состава", - приводит слова Кучерова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что "Эвертон" заинтересован в приобретении Головина, а переговоры между клубами находятся на начальной стадии. Спортивный директор "ирисок" Марсель Брандс опроверг эту информацию.
В нынешнем сезоне Головин сыграл за монегасков в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт россиянина с "Монако" действует до 2024 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Команда Нико Ковача находится на 10-м месте в таблице французской Лиги 1, набрав 17 очков в 12 встречах.
Бывший скаут "Эвертона": делал рапорты по Головину еще в 2017. Сейчас он уже не сможет стать там футболистом основы
Экс-скаут "Эвертона" Павел Кучеров поделился мнением о перспективах перехода Александра Головина в АПЛ.
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