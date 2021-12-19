Зинченко рассказал о своей мечте

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей мечте и любимых стадионах.

Фото: Eurosport.ru

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поведал о своей мечте.



"Моя мечта — сыграть на "Донбасс Арене", ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, "Альянц Арена" — у меня там дебют был. "Олимпийский"— просто такая особая атмосфера", - сказал Зинченко.



Напомним, что 24-летний игрок сборной Украины сыграл 11 матчей за "горожан" в этом сезоне и отдал две голевые передачи. Ранее Зинченко выступал за молодёжные команды донецкого "Шахтёра". В "Манчестер Сити" защитник перешёл из "Уфы" в 2016 году.



Источник: ua.tribuna.com