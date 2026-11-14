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Сборная Бразилии проиграла Японии в товарищеском матче
Сегодня, 15:24
Сборная Японии одержала победу над Бразилией (3:2).
Фото: Getty Images
Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. Игра проходила в Сингапуре и завершилась поражением бразильской национальной команды со счетом 2:3. В составе "пентакапеонов" дублем отметился вингер Винисиус Жуниор.
Защитник петербургского "
Зенита
" Дуглас Сантос не попал в стартовый состав бразильцев и остался на скамейке запасных.
Также в рамках текущего сбора подопечные Карло Анчелотти встретятся 17 ноября со сборной Сингапура.
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Сборная Бразилии
Сборная Японии
Товарищеские матчи
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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