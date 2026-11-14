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Сборная Бразилии проиграла Японии в товарищеском матче

Сборная Японии одержала победу над Бразилией (3:2).
Фото: Getty Images
Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. Игра проходила в Сингапуре и завершилась поражением бразильской национальной команды со счетом 2:3. В составе "пентакапеонов" дублем отметился вингер Винисиус Жуниор.

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не попал в стартовый состав бразильцев и остался на скамейке запасных.

Также в рамках текущего сбора подопечные Карло Анчелотти встретятся 17 ноября со сборной Сингапура.

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