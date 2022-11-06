The Sun: Артета попросил руководство "Арсенала" купить Тилеманса зимой

По данным источника, наставник "Арсенала" Микель Артета попросил руководство клуба осуществить трансфер полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Фото: ФК "Лестер"

По сообщениям СМИ, Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в полузащитнике "Лестера" Юри Тилемансе и попросил руководство приобрести его зимой. Боссы "канониров" поддержали тренера и попытаются осуществить переход.



Ранее в СМИ появилась информация, что Тилемансом интересуются "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.



Источник: The Sun