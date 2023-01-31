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Bild: Забитцер может перейти из "МЮ" в "Баварию"

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Английский "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Баварией" о трансфере полузащитника Марселя Забитцера.
Фото: ФК "Бавария"
По сведениям источника, 28-летний австрийский футболист 31 января пропустил тренировку немецкой команды, а также высказывает недовольство количеством игрового времени. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" потерял примерно на три месяца датского хавбека Кристиана Эриксена и заинтересован в приобретении игрока сборной Австрии. Об условиях возможного соглашения не сообщается.

Забитцер перешел в "Баварию" из "Лейпцига" летом 2021 года. В нынешнем сезоне австрийский полузащитник провел за мюнхенскую команду 24 игры, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Источник: Bild


Манчестер Юнайтед Бавария Забитцер
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