Bild: Забитцер может перейти из "МЮ" в "Баварию"

Английский "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Баварией" о трансфере полузащитника Марселя Забитцера.

Фото: ФК "Бавария"

По сведениям источника, 28-летний австрийский футболист 31 января пропустил тренировку немецкой команды, а также высказывает недовольство количеством игрового времени. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" потерял примерно на три месяца датского хавбека Кристиана Эриксена и заинтересован в приобретении игрока сборной Австрии. Об условиях возможного соглашения не сообщается.



Забитцер перешел в "Баварию" из "Лейпцига" летом 2021 года. В нынешнем сезоне австрийский полузащитник провел за мюнхенскую команду 24 игры, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.



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