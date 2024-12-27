"Ситуация в "Манчестер Юнайтед"? Я люблю этот клуб и хочу лучшего для него. Проблема не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то проясню ситуацию и скорректирую то, что считаю плохим", - приводит слова Роналду "Чемпионат" со ссылкой на трансляцию церемонии Globe Soccer Awards.
Криштиану Роналду дважды выступал в составе "Манчестер Юнайтед": в 2003-2009 гг. и в 2021-2022 гг. В настоящее время конечными владельцами английского футбольного клуба являются американские бизнесмены из семьи Глейзеров.
В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" в 18 матчах Английской Премьер-Лиги набрал 22 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать четырнадцатое место в турнирной таблице.
Криштиану Роналду: если я стану владельцем "Манчестер Юнайтед", то исправлю ситуацию
Нападающий саудовского "Аль-Наср" Криштиану Роналду прокомментировал текущую ситуацию в английском "Манчестер Юнайтед".
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