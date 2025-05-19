- У меня остались хорошие воспоминания обо всех - и о Жиркове со Смертиным в "Челси", и о Сычёве в "Марселе". Например, Смертин приехал в Англию, уже поиграв во Франции. И когда он был на поле, казалось, что в твоей команде не 11, а 20 человек. Он читал игру, всегда бежал и успевал везде. У него получалось чувствовать динамику игры, нам повезло с таким футболистом в команде, - передаёт слова Дрогба "Чемпионат".
18 мая на московской "ВЭБ Арене" состоялся гала-матч, посвящённый 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году. Сборная ветеранов красно-синих со счётом 5:1 обыграла сборную европейских звёзд, составленную из игроков клубов-соперников "армейцев" в евросезоне-2004/2005.
В составе ЦСКА хет-трик оформил Вагнер Лав, ещё по одному мячу забили Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный гол сборной звёзд на счету ивуарийского экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба. Российский экс-опорный полузащитник "Челси" Алексей Смертин в составе сборной звёзд провёл на поле первый тайм, после которого счёт был 2:1.
Дрогба: когда Смертин был на поле, казалось, что в твоей команде не 11, а 20 человек
Экс-нападающий "Челси" и "Марселя" Дидье Дрогба высказался о российских игроках, с которыми ему довелось играть в одном клубе.
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