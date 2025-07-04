Источник: "Аль-Наср" хочет приобрести игрока лондонского "Арсенала"

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии хочет подписать вингера лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли.

Фото: ФК "Арсенал"

Об этом сообщает talkSPORT. Отмечается, что «Аль-Наср» готов потратить 84,5 млн евро.



Контракт 24-летнего бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 54,6 млн евро.



В минувшем сезоне Мартинелли принял участие в 51 матче за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Аль-Наср