Об этом сообщает talkSPORT. Отмечается, что «Аль-Наср» готов потратить 84,5 млн евро.
Контракт 24-летнего бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 54,6 млн евро.
В минувшем сезоне Мартинелли принял участие в 51 матче за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Источник: "Аль-Наср" хочет приобрести игрока лондонского "Арсенала"
Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии хочет подписать вингера лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли.
Фото: ФК "Арсенал"