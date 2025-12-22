Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

"Ливерпуль" рискует на несколько месяцев потерять дорогостоящего форварда

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак может выбыть из строя на продолжительный срок.
Фото: ФК "Ливерпуль"
У шведского форварда есть подозрение на перелом ноги, полученный в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

Исак получил повреждение в моменте с забитым мячом в игре, завершившейся победой мерсисайдцев со счетом 2:1. В "Ливерпуле" уже сообщили, что вариант с разрывом крестообразных связок исключен.

По информации The Athletic, медицинское обследование указывает на возможный перелом. Если этот диагноз подтвердится, восстановление может занять несколько месяцев.

Напомним, что Исак пополнил состав "Ливерпуля" минувшим летом. Сумма трансфера шведского нападающего составила 125 миллионов фунтов, что сделало его одним из самых дорогих приобретений в истории футбола.

