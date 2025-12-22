"Ливерпуль" рискует на несколько месяцев потерять дорогостоящего форварда

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак может выбыть из строя на продолжительный срок.

Фото: ФК "Ливерпуль"

У шведского форварда есть подозрение на перелом ноги, полученный в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".



Исак получил повреждение в моменте с забитым мячом в игре, завершившейся победой мерсисайдцев со счетом 2:1. В "Ливерпуле" уже сообщили, что вариант с разрывом крестообразных связок исключен.



По информации The Athletic, медицинское обследование указывает на возможный перелом. Если этот диагноз подтвердится, восстановление может занять несколько месяцев.



Напомним, что Исак пополнил состав "Ливерпуля" минувшим летом. Сумма трансфера шведского нападающего составила 125 миллионов фунтов, что сделало его одним из самых дорогих приобретений в истории футбола.