"Интер" вырвал победу у "Ювентуса" в драматичном матче

"Интер" взял верх над "Ювентусом" в центральном матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:2.

Фото: Football Italia

Счёт был открыт на 17-й минуте после автогола защитника туринцев Андреа Камбьясо. Спустя девять минут он же исправился, поразив уже ворота соперника и восстановив равновесие.



В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве - вторую жёлтую карточку получил Пьер Калюлю.



После перерыва миланцы вновь вышли вперёд: на 76-й минуте отличился Франческо Эспозито. Однако уже на 83-й минуте Мануэль Локателли сравнял счёт. Победный мяч хозяева забили на последних минутах - на 90-й точный удар Петра Зелиньского принёс "Интеру" три очка.

Ювентус