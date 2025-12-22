Матчи Скрыть

"Ливерпуль" сообщил о серьезной травме Исака

Нападающий "Ливерпуля" Александр Исак получил серьезную травму лодыжки, в результате которой ему потребовалось хирургическое вмешательство.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом официально сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.

26-летний форвард сборной Швеции вышел на поле во втором тайме матча 17-го тура Английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (2:1), появившись на замену на 46-й минуте. Уже на 60-й минуте Исак был вынужден покинуть поле из-за повреждения, полученного в эпизоде с забитым мячом.

По итогам медицинского обследования у футболиста был выявлен перелом малоберцовой кости.

Исак выступает за "Ливерпуль" с 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

