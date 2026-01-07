Канчельскис назвал идеального тренера для "Манчестер Юнайтед"

Андрей Канчельскис, ранее выступавший за "МЮ", высказался о ситуации с выбором наставника для манкунианцев и назвал оптимальный, по его мнению, вариант для английского клуба.

Фото: ФК "Реал Мадрид"





- Он стал бы лучшей кандидатурой для "Манчестер Юнайтед". Он сейчас свободен, работал в великом "Реале", выиграл три Лиги чемпионов, - цитирует Канчельскиса



На этой неделе "Манчестер Юнайтед" остался без тренера, отправив в отставку Рубена Аморима. Под руководством португальца команда в 20 турах набрала 31 балл и идёт шестой в таблице АПЛ.



