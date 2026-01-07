Канчельскис назвал идеального тренера для "Манчестер Юнайтед"

Андрей Канчельскис, ранее выступавший за "МЮ", высказался о ситуации с выбором наставника для манкунианцев и назвал оптимальный, по его мнению, вариант для английского клуба.
Канчельскис считает, что манкунианцам стоит обратить внимание на Зинедина Зидана, который в данный момент остаётся без работы.

- Он стал бы лучшей кандидатурой для "Манчестер Юнайтед". Он сейчас свободен, работал в великом "Реале", выиграл три Лиги чемпионов, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

На этой неделе "Манчестер Юнайтед" остался без тренера, отправив в отставку Рубена Аморима. Под руководством португальца команда в 20 турах набрала 31 балл и идёт шестой в таблице АПЛ.

Отметим, что Зидан находится без клуба с 2021 года, когда ушел из "Реала".

