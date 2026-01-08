"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Брайтоном"

"Манчестер Сити" не смог одержать победу в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии, поделив очки с "Брайтоном".

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Хозяева вышли вперёд ближе к перерыву - Эрлинг Холанд на 41-й минуте уверенно реализовал пенальти. Однако после перерыва гости сумели отыграться: на 60-й минуте Каору Митома поразил ворота "горожан" и установил окончательный счёт встречи.



После этого результата "Манчестер Сити" довёл количество набранных очков до 43 и продолжает погоню за лидером чемпионата. Отставание от "Арсенала", имеющего матч в запасе, составляет пять баллов.



"Брайтон" с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

