Хозяева вышли вперёд ближе к перерыву - Эрлинг Холанд на 41-й минуте уверенно реализовал пенальти. Однако после перерыва гости сумели отыграться: на 60-й минуте Каору Митома поразил ворота "горожан" и установил окончательный счёт встречи.
После этого результата "Манчестер Сити" довёл количество набранных очков до 43 и продолжает погоню за лидером чемпионата. Отставание от "Арсенала", имеющего матч в запасе, составляет пять баллов.
"Брайтон" с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Брайтоном"
"Манчестер Сити" не смог одержать победу в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии, поделив очки с "Брайтоном".
Фото: ФК "Манчестер Сити"