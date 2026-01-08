"Фулхэм" вырвал победу над "Челси"

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" на своём поле добился победы над "Челси".

Фото: Sky Sports

Гости остались в меньшинстве уже в первом тайме - на 22-й минуте прямую красную карточку получил Марк Кукурелья. Счёт был открыт на 55-й минуте, когда Рауль Хименес реализовал свой момент. "Челси" сумел отыграться усилиями Лиама Делапа, но решающее слово осталось за хозяевами - на 81-й минуте Уилсон забил победный мяч.



После этого поражения "Челси" остался с 31 очком по итогам 21 тура и опустился на шестое место в таблице. "Фулхэм" набрал столько же очков, сколько и лондонцы, и располагается на восьмой позиции.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Челси