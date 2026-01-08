Fanatik: "Галатасарай" начал переговоры по игроку "Манчестер Сити"

"Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве и уже начал контакты с представителями португальского футболиста.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб внимательно отслеживает ситуацию с контрактом игрока, который истекает по завершении текущего сезона. В Стамбуле рассчитывают повторить схему, использованную ранее при подписании Лероя Сане, когда вингер перешел из "Баварии" в статусе свободного агента.



По данным источника, Бернарду Силва рассматривает возможность ухода из "Манчестер Сити" летом. Интерес к хавбеку проявляют сразу несколько клубов, включая представителей Саудовской Аравии, готовых предложить выгодные финансовые условия.