По информации The Athletic, манкунианцы собираются встретиться с Оле-Гуннаром Сульшером и Майклом Кэрриком, которые рассматриваются как основные претенденты на роль наставника команды до конца сезона. Клуб намерен закрыть вопрос с временным тренером, чтобы затем спокойно заняться поиском долгосрочной кандидатуры.
В понедельник "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима, работавшего с командой с ноября 2024 года.
The Athletic: "Манчестер Юнайтед" проведёт встречу с двумя тренерами
Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с кругом кандидатов на пост временного главного тренера и в ближайшее время планирует провести очные переговоры.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"