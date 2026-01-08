The Athletic: "Манчестер Юнайтед" проведёт встречу с двумя тренерами

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с кругом кандидатов на пост временного главного тренера и в ближайшее время планирует провести очные переговоры.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации The Athletic, манкунианцы собираются встретиться с Оле-Гуннаром Сульшером и Майклом Кэрриком, которые рассматриваются как основные претенденты на роль наставника команды до конца сезона. Клуб намерен закрыть вопрос с временным тренером, чтобы затем спокойно заняться поиском долгосрочной кандидатуры.



В понедельник "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима, работавшего с командой с ноября 2024 года.