Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
16:00
ЕлимайНе начат

Футболист ЦСКА оценил игровые качества Баринова

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов оценил игру Дмитрия Баринова.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Данилова, Баринов - боец на поле. Он также отметил, что опытный полузащитник подсказывает всем партнерам по команде.

- Баринов – боец и мужик с характером! Всё по-футбольному (улыбается).

Мне на поле тоже подсказывает, как и всем, независимо от возраста, - приводит слова Данилова "Чемпионат".

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. На протяжении всей карьеры футболист выступал за "железнодорожников", однако не стал продлевать с клубом контракт, который истекал по окончании текущего сезона. На счету Баринова также 23 матча в составе сборной России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|