Футболист ЦСКА оценил игровые качества Баринова

- Баринов – боец и мужик с характером! Всё по-футбольному (улыбается).
Мне на поле тоже подсказывает, как и всем, независимо от возраста, - приводит слова Данилова "Чемпионат".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. На протяжении всей карьеры футболист выступал за "железнодорожников", однако не стал продлевать с клубом контракт, который истекал по окончании текущего сезона. На счету Баринова также 23 матча в составе сборной России.