Стало известно, почему Сульшер не вернулся в "Манчестер Юнайтед"

В "Манчестер Юнайтед" при выборе нового главного тренера, судя по всему, до последнего держали в уме два варианта - Майкла Каррика и Уле Гуннара Сульшера.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Хотя в английских СМИ ранее писали, что именно норвежец выглядит главным претендентом, решающим фактором стали условия, которые он выдвинул руководству клуба.



По информации Sky Sports, в переговорах с Сульшером возник принципиальный момент: бывший тренер "Юнайтед" хотел, чтобы в случае успешной работы получил постоянный контракт.



Однако в клубе не были готовы давать такие гарантии. Боссы "МЮ" искали временное решение - специалиста, который возьмет команду до конца сезона. На этом фоне выбор в итоге пал на Каррика.