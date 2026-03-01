Семшов - о матче "Динамо" с "Крыльями": на поле была только одна команда

- На футбольном поле была только одна команда. Динамовцы в хорошем состоянии подошли к этой встрече и понимали, что нужно брать с места в карьер. "Крылья" были беззубыми и безвольными, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".
"Динамо" имеет в копилке 24 очка и занимает восьмую позицию в таблице. "Крылья Советов" с 17 баллами располагаются на 13-м месте.
В 20-м туре РПЛ команда Ролана Гусева в гостях сыграет против ЦСКА, поединок запланирован на 8 марта. Самарцы следующий матч проведут в Махачкале против "Динамо".