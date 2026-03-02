В руководстве "Балтики" оценили игру команды с "Зенитом"

- Качеством игры очень доволен. Мы играли с "Зенитом", претендентом на чемпионство. Играли на равных. Считаю, что хороший матч провела команда.
Верю ли, что можно побороться с топ-клубами за медали? Мы в это верим. Сделаем все, чтобы так продолжилось, - приводит слова Измайлова "Известия".
В 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде уступила петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал вингер Луис Энрике. Также главный арбитр отменил забитый мяч калининградцев - после видеопросмотра было определено, что футболист балтийцев находился в положении "вне игры".
По итогам 19 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе.