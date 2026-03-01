Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
15:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

Вингер "Реала" попал в сферу интересов "Ливерпуля" - источник

Вингер мадридского "Реала" Родриго может продолжить карьеру в Англии.
Фото: Getty Images
По информации журналиста Экрема Конура, "Ливерпуль" рассматривает вариант с приглашением бразильца. Сообщается, что мерсисайдцы видят в 25-летнем футболисте возможную замену Мохамеду Салаху, который может покинуть клуб летом.

В текущем сезоне Родриго провёл 26 матчей, забил три мяча и оформил шесть ассистов. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 60 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится