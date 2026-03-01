По информации журналиста Экрема Конура, "Ливерпуль" рассматривает вариант с приглашением бразильца. Сообщается, что мерсисайдцы видят в 25-летнем футболисте возможную замену Мохамеду Салаху, который может покинуть клуб летом.
В текущем сезоне Родриго провёл 26 матчей, забил три мяча и оформил шесть ассистов. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 60 млн евро.
Вингер "Реала" попал в сферу интересов "Ливерпуля" - источник
Вингер мадридского "Реала" Родриго может продолжить карьеру в Англии.
Фото: Getty Images