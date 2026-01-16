"ПСЖ" хочет подписать Энцо на фоне перемен в "Челси" - источник

"ПСЖ" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.



Фото: ФК "Челси"

Как пишет L'Equipe, парижане следят за ситуацией вокруг аргентинца и допускают, что нестабильность в лондонском клубе может открыть окно для переговоров. По данным источника, интерес со стороны чемпиона Франции связан с переменами в "Челси" после увольнения Энцо Марески.



Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года из "Бенфики". В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 ассиста на партнёров.



Контракт футболиста с "Челси" действует до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Энцо в 88 млн евро.

