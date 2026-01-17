"Челси" дома взял три очка в матче с "Брентфордом"

"Челси" добился домашней победы над "Брентфордом" в рамках 22-го тура АПЛ.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "синих".



Первый мяч хозяева забили в середине первого тайма - на 26-й минуте отличился Жоао Педро. После перерыва "синие" закрепили преимущество: на 76-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти.



Благодаря этому успеху "Челси" набрал 34 очка и поднялся на шестую позицию в таблице чемпионата Англии. Эта победа стала первой для команды в АПЛ после назначения Лиама Росеньора главным тренером.



"Брентфорд" с 33 очками располагается на седьмом месте.

Брентфорд